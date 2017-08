Toto sú reakcie politikov po odpálení rakety KĽDR ponad Japonsko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mogheriniová: Vážna hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť

Lavrov: Severná Kórea musí dodržiavať rezolúcie OSN

KĽDR obviňuje Spojené štáty americké

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že nijaká možnosť nie je vylúčená, pokiaľ ide o reakciu Spojených štátov na najnovšie odpálenie severokórejskej rakety, ktorá preletela ponad Japonskom a dopadla do Tichého oceánu.uviedol Trump vo vyhlásení.Šéf Bieleho domu dodal, že" konanie režimu v Pchongjangu poslúži len na zvýšenie jeho izolácie vo svetezdôraznil.Najvyššia predstaviteľka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová predtým označila odpálenie severokórejskej rakety ponad japonským ostrovom Hokkaido zaMogheriniová vyzvala KĽDR, aby bezodkladne a úplne dodržiavala svoje záväzky na základe rezolúcií OSN a zdržala sa ďalších provokatívnych krokov, ktoré by zvýšili napätie v regióne i vo svete. Európska únia podľa nej v úzkej spolupráci s kľúčovými partnermi zváži ďalšiu náležitú reakciu na konanie Pchjongjangu.Rusko žiada, aby Severná Kórea dodržiavala rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa jej raketového programu. Uviedol to dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v reakcii na najnovšiu raketovú skúšku izolovaného štátu." povedal Lavrov na tlačovej konferencii počas návštevy Spojených arabských emirátov.Čínske ministerstvo zahraničných vecí medzitým uviedlo, že kríza okolo Severnej Kórey sa dostáva do. Vyzvalo z tohto dôvodu na pokoj a návrat k rokovaciemu stolu.citovala hovorkyňu rezortu agentúra DPA.Severokórejský vyslanec pri OSN v Ženeve dnes obvinil Spojené štáty, že ženú Kórejský polostrov docitovala vyslanca agentúra Reuters.