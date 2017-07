Toto sú súperi basketbalistiek SR v kvalifikácii ME 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kvalifikácia ME 2019 - výsledky žrebu:



A-skupina: Bosna a Hercegovina, Island, Čierna Hora, SLOVENSKO

B-skupina: Estónsko, Poľsko, Bielorusko, Turecko

C-skupina: Albánsko, Litva, Maďarsko, Rusko

D-skupina: Portugalsko, Veľká Británia, Izrael, Grécko

E-skupina: Fínsko, Rumunsko, Slovinsko, Francúzsko

F-skupina: Bulharsko, Holandsko, Ukrajina, Španielsko

G-skupina: Švajčiarsko, Nemecko, Česko, Belgicko

H-skupina: Macedónsko, Chorvátsko, Švédsko, Taliansko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 3. júla (TASR) - Slovenské basketbalistky zabojujú o účasť na ME 2019 proti Bosne a Hercegovine, Islandu a Čiernej Hore. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA Europe) v Mníchove.Slovenky boli nasadené v prvom výkonnostnom koši, žreb ich zaradil do A-skupiny. Do kvalifikácie ME 2019 sa prihlásilo 34 krajín. Organizátori šampionátu Srbsko a Lotyšsko majú účasť automaticky zaručenú. Zvyšných 32 národných výberov zabojuje o zostávajúcich 14 miesteniek.Kvalifikácia sa bude hrať rovnakým formátom ako predchádzajúca - v troch asociačných termínoch počas klubovej sezóny (6. - 16. novembra 2017, 5. - 15. februára 2018, 12. - 22. novembra 2018). V každom termíne odohrajú reprezentácie po dve stretnutia. Žreb v Mníchove rozdelil 32 družstiev do ôsmich skupín po štyroch účastníkov.Slovenky pod vedením českého trénera Mariana Svobodu obsadili na júnových ME 2017 v Česku ôsme miesto.