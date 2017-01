Toto sú súperi SR v kvalifikácii futbalových ME 2019 do 21 rokov

Na snímke český tréner SR 21 Pavel Hapal. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Kvalifikácia ME 2019 hráčov do 21 rokov - skupiny:



1. skupina: Česko, Chorvátsko, Grécko, Moldavsko, Bielorusko, San Maríno

2. skupina: Španielsko, SLOVENSKO, Island, Albánsko, Estónsko, Severné Írsko

3. skupina: Dánsko, Poľsko, Fínsko, Gruzínsko, Litva, Faerské ostrovy

4. skupina: Anglicko, Holandsko, Ukrajina, Škótsko, Lotyšsko, Andorra

5. skupina: Nemecko, Izrael, Nórsko, Írsko, Azerbajdžan, Kosovo

6. skupina: Švédsko, Belgicko, Turecko, Maďarsko, Cyprus, Malta

7. skupina: Srbsko, Rakúsko, Rusko, Macedónsko, Arménsko, Gibraltár

8. skupina: Portugalsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Wales, Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko

9. skupina: Francúzsko, Slovinsko, Čierna Hora, Bulharsko, Kazachstan, Luxembursko

Dôležité termíny ME 2019:



2017



20. – 28. marec

5. – 13. jún

28. august – 5. september

2. – 10. október

6. – 14. november



2018



19. – 27. marec

3. – 11. september

8. – 16. október



play off



12. – 20. november



jún 2019 - finálový turnaj ME v Taliansku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 26. januára (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa v 2. skupine kvalifikácie ME 2019 v Taliansku stretnú so Španielskom, Islandom, Albánskom, Estónskom a Severným Írskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.Slováci, účastníci letného šampionátu v Poľsku, boli nasadení v druhom výkonnostnom koši. Do kvalifikácie sa prihlásil rekordný počet 55 členských krajín UEFA, organizátor finálového turnaja Taliansko má účasť automaticky zabezpečenú účasť. Šesť výkonnostných košov s 54 mužstvami bolo rozdelených podľa národných tímových koeficientov. Z rozhodnutia výkonného výboru UEFA a po odporúčaní Emergency Panelu UEFA je vopred stanovené, že v jednej skupine nemohli účinkovať Arménsko a Azerbajdžan, Španielsko a Gibraltár, Rusko a Ukrajina, Kosovo a Srbsko a Kosovo s Bosnou a Hercegovinou.V rebríčku koeficientov národných tímov figurovalo Slovensko na 11. mieste. Len tri tisíciny bodu ho odsunuli z prvej desiatky, čo by znamenalo pred žrebom pozíciu v 1. koši. Renking zostavili na základe výsledkov kvalifikácie a finálového turnaja ME 2013 (20 percent), kvalifikácie a finálového turnaja ME 2015 (40 percent) a kvalifikácie ME 2017 (40 percent).Program kvalifikácie ME 2019 sa začína v marci, boje v skupinách ukončia v októbri 2018. Finálový turnaj európskeho šampionátu "dvadsaťjednotiek" sa uskutoční v júni 2019.