Toto sú tohtoročné súperky volejbalistiek SR v Európskej lige

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 12. januára (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky spoznali vo štvrtok svoje súperky v Európskej lige 2017. Obhajkyne striebra, ktoré získali minulý rok pri svojej premiérovej účasti v súťaži, sa predstavia v C-skupine so Španielskom a dvomi nováčikmi Portugalskom a Švédskom.V rámci skupiny sa odohrajú dva turnaje, prvý sa uskutoční od 9. do 11. júna v Španielsku a druhý od 16. do 18. júna v Portugalsku. Celkovo sa v 9. ročníku Európskej ligy žien predstaví 12 tímov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Víťaz Európskej ligy získa právo účasti pre štart vo svetovej Grand Prix pre budúci ročník.V A-skupine sa predstavia Bielorusko, Fínsko, Rakúsko a Albánsko a v "béčku" Francúzsko, Ukrajina, Čierna Hora a Gruzínsko. Vyvrcholenie súťaže ešte nie je známe, v prípade, že ani jedna z federácií neprejaví záujem zorganizovať turnaj Final Four, bude sa semifinále a finále hrať tak ako minulý rok na odvety.V uplynulom ročníku získali zverenkyne Mareka Rojka v Európskej lige striebro, keď vyhrali skupinu v konkurencii Poľska, Bieloruska a Albánska, v semifinále zdolali v dvojzápase Slovinsko a nestačili až v boji o zlato na Azerbajdžan.V sídle Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) v Luxemburgu sa vyžrebovali aj skupiny v mužskej súťaži Európskej ligy, v ktorej bude štartovať sedem tímov. V A-skupine to bude Macedónsko, Švédsko a Albánsko a v B-skupine Dánsko, Ukrajina, Maďarsko a Izrael. Záverečný turnaj Final Four sa uskutoční 1. a 2. júla v Dánsku. Slovenskí volejbalisti Európsku ligu v minulosti dvakrát vyhrali (2008 a 2011), ale od roku 2014 už štartujú v prestížnejšej Svetovej lige.