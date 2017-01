Toto sú účinné rady, ako zabránite šíreniu chrípky

Ilustračné foto. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Často vetrať, umývať si ruky, primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Ide o preventívne opatrenia proti chrípke, ktoré v tomto období radí dodržiavať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Chrípka podľa neho prerástla do celoslovenskej epidémie.povedala hovorkyňa úradu Lenka Skalická. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu. Ľuďom pomôže aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.Najúčinnejším opatrením proti chrípke je podľa odborníkov očkovanie. Hradia ho zdravotné poisťovne. Najvhodnejším obdobím naň sú však mesiace október a november. Chrípková sezóna sa vtedy začína a trvá až do apríla.Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty aj nad 40 stupňov. Odborníci pri prvých príznakoch radia ostať doma a liečiť sa až do uzdravenia. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká. Odporúčané sú lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty.Nebezpečný môže byť podľa úradu každý vírus, a to predovšetkým u osôb so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami. V riziku sú aj osoby 59-ročné a staršie. Chrípka môže mať závažný priebeh aj u malých detí.