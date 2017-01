Toto vás neminie: Silný vietor, snehové jazyky a teploty do -27 °C

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že aj dnes zasiahnu takmer celé územie Slovenska nízke teploty. Na strednom a severe východného Slovenska treba najmä ráno a večer počítať s teplotami od -20 do -27 stupňov Celzia. Na časti západného a juhu stredného a východného Slovenska sa zas môžu vyskytnúť teploty od -15 do -20 stupňov Celzia.Okrem nízkych teplôt by si počas dnešného dňa mali dať vodiči pozor na snehové jazyky a záveje. Tie sa podľa meteorológov môžu vyskytnúť na východnom Slovensku, v severných okresoch stredného Slovenska a na časti západného Slovenska.So silným vetrom treba počítať najmä na hrebeňoch hôr severného Slovenska a na východnom Slovensku. Rýchlosť vetra sa bude pohybovať v rozmedzí od 18 m/s do 30 m/s.