TOTO VÁS POTEŠÍ: Po studených dňoch sa výrazne oteplí

Ak ešte túžite stráviť pár príjemných chvíľ na terase, zabalení v deke, môžete tak spraviť už čoskoro. Tohtoročný október je tak trochu bláznivým: prináša nám vietor, nešetrí dažďom, a hoci je zrána chladný, vie nás počas dňa potešiť slnečnými lúčmi. Po pár nie celkom príjemných dňoch, počas ktorých nás potrápili hlavne prehánky, prinesie nový týždeň aj príjemné teplé počasie a jasnú oblohu.





, uvádza portál

. Teploty by mohli dosiahnuť podľa portálu dokonca až 25 stupňov C. Na tie sa môžeme tešiť hlavne koncom týždňa, kedy by nás slnko mohlo ešte trochu zohriať.

"Od juhozápadu nad Európu nastúpi mohutná advekcia saharského vzduchu, s novou Azorskou výšou a krásnym babím letom"meteoinfo.sk