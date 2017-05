Totti potvrdil koniec v AS Rím, ale podnietil špekulácie o pokračovaní

Francesco Totti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. mája (TASR) - Taliansky futbalista Francesco Totti na sociálnej sieti definitívne potvrdil, že po tejto sezóne ukončí svoje dlhoročné hráčske pôsobenie v AS Rím. Štyridsaťročný útočník strávil v tíme "giallorossi" celú kariéru, počas 25 sezón sa vypracoval na klubovú ikonu.napísal na facebook muž, ktorý často odmietal finančne lukratívnejšie ponuky od rôznych záujemcov len preto, aby zostal v Ríme. Totti získal počas svojho pôsobenia jeden majstrovský titul, dvakrát vybojoval s Rimanmi Taliansky pohár a Taliansky Superpohár. V nedeľu to bude pre neho 619. zápas v Serii A. Do klubu prišiel v sezóne 1992/1993, debutoval 16. marca 1993 a v lige strelil 250 gólov, vo všetkých súťažiach 307. Informovala agentúra DPA.Totti síce ukončil dlhé špekulácie o konci jeho kariéry v Ríme, ale opäť podnietil ďalšie o pokračovaní v kariére profesionála slovami v dodatku:Hoci nový športový riaditeľ klubu Ramon Rodriguez Verdejo ponúkol Tottimu miesto v štruktúrach klubu a na tlačovej konferencii o tom hovoril ako o hotovej veci, sám Totti to poprel. V poslednej dobe sa začalo hovoriť o eminentnom záujme klubu zámorskej MLS z Miami, resp. bohatých arabských klubov.