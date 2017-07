Tour de France : Barguil vyhral 13. etapu, žltý dres si udržal Aru

Warren Barguil Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Foix 14. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Warren Barguil zvíťazil v piatkovej 13. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Sunweb zvládol 101 km dlhú trať z Saint Girons do Foix za 2:36:29 hodiny. Na druhej priečke prišiel do cieľa Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru a tretiu pozíciu obsadil Alberto Contador z Trek-Segafredo.Po zaujímavej horskej etape nastali zmeny aj v prvej desiatke, no prvé tri priečky ostali rovnaké. Žltý dres si udržal Talian Fabio Aru. Pretekár Astany prišiel do cieľa s mankom 1:48 min na víťaza a v celkovom poradí si udržal šesťsekundový náskok pred Britom Chrisom Froomeom. Tretie miesto má domáci Romain Bardet s mankom 25 s. Štvrtý muž piatkovej etapy Mikel Landa zo Španielska poskočil na piatu priečku celkovo (+1:09 min), keď preskočil Íra Daniela Martina a Brita Simona Yatesa. Do Top 10 sa vrátil Contador na úkor Georgea Bennetta.Pelotón mal v piatok na programe síce relatívne krátku, iba 101 km dlhú etapu, no čakali naňho tri stúpania 1. kategórie. Ako prvý prišiel po 31 km na rad Col de Latrape (výška 1110 m, dĺžka 5,6 km, priemerný sklon 7,3%), o pätnásť kilometrov neskôr Col d'Agnes (1570 m, 10 km, 8,2%) a na koniec Mur de Peguere (1375 m, 9,3 km, 7,9%, maximum 18%), po ktorom nasledoval dlhý zjazd a po ňom rovinka do cieľa vo Foix.Pretekári na nič nečakali, hneď po štarte útočili a keďže vo Francúzsku v piatok oslavovali Deň dobytia Bastily, ktorý každoročne pripomína začiatok Veľkej francúzskej revolúcie z roku 1789, aktívni boli najmä domáci jazdci. Na čele sa objavili najprv Warren Barguil (Sunweb) a Thomas Voeckler (Direct Energie), ktorí si vypracovali 13-sekundový náskok. Ten však nenarastal a tak ich po chvíli pohltil pelotón. Následne vyštartovali Sylvain Chavanel (Direct Energie), Alessandro De Marchi (BMC) a Philippe Gilbert (Quick-Step), ktorým sa už podarilo uniknúť. Jedinú rýchlostnú prémiu vyhral Chavanel (20 b), v boji o zelený dres bol Michael Matthews (Sunweb) štvrtý (13 b), Marcel Kittel (Quick-Step) hneď za ním (11 b).Na výstupe na Col de Latrape vyrazili za vedúcou trojicou ďalší pretekári, medzi nimi aj Barguil, ktorý bojoval o bodkovaný dres, Alberto Contador (Trek) a Mikel Landa (BMC). Úvodný kopec zdolal ako prvý De Marchi a za ním Barguil. Hneď po krátkom zjazde nasledovalo ďalšie stúpanie na Col d'Agnes. Na čele šliapali Contador s Landom, ktorí mali náskok vyše 40 s na štvoricu prenasledovateľov Barguila, Naira Quintanu (Movistar), Michal Kwiatkowského (Sky) a Alexisa Vuillermoza (AG2R). Pelotón s lídrami celkového poradia strácal 1:30 min. Keď dvojica na čele zdolala druhú vrchársku prémiu, hlavná skupina strácala už cez dve a pol minúty a to znamenalo, že Landa bol virtuálne veľmi blízko žltému dresu. Na to už museli reagovať Fabio Aru (Astana), Romain Bardet (AG2R) aj Rigoberto Uran (Cannondale) a na nich samozrejme aj Chris Froome (Sky).Nasledoval dlhý zjazd do údolia a hneď potom posledný a najťažší kopec dňa Mur de Peguere s maximálnym sklonom nad 18%. Z druhej skupinky odpadol Kwiatkowski a Barguil s Quintanom sa pred vrcholom dotiahli na lídrov. Vzniklo tak silné kvarteto. Hlavná skupina sa medzitým zredukovala na desať až pätnásť jazdcov, tempo udával Daniel Martin (Quick-Step), ale ďalších lídrov na celkové poradie nestriasol. Na vrchol Mur de Peguere tak vyšli všetci pokope, no v následnom dlhom zjazde sa išlo naplno a prišlo k niekoľkým útokom. Kvarteto na čele malo náskok približne dve minúty.Šesť kilometrov pred cieľom zaútočil D. Martin a podarilo sa mu odtrhnúť od Froomeovej a Aruovej skupinky, zakrátko si vytvoril 15 s náskok. Kvarteto na čele sa pobilo o etapový triumf. Prvý nastúpil Contador, no v poslednej zákrute si udržal lepšiu stopu Barguil, ktorý potešil domácich fanúšikov a vyhral na sviatok dobytia Bastily.Počas piatkovej etapy odstúpil z Tour Dán Jakob Fuglsang. Pretekár stajne Astana jazdil v uplynulých dňoch napriek dvom zlomeninám na ľavom zápästí, ktoré utrpel po páde v 11. etape. Kazašský tím tak má už iba sedem pretekárov.