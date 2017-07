TOUR DE FRANCE: Bora sa kvôli diskvalifikácii Sagana obrátila na CAS

Na archívnej snímke Slovák Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 6. júla (TASR) - Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe sa v súvislosti s diskvalifikáciou Petra Sagana na Tour de France 2017 obrátil na Športový arbitrážny súd (CAS) a svojho jazdca chce späť na pretekoch. Inštitúcia sídliaca s Lausanne má rozhodnúť, či vyradenie slovenského jazdca z pelotónu 104. ročníka TdF má právoplatnosť v športových pravidlách.Pretekárska jury diskvalifikovala dvojnásobného majstra sveta za to, že mal spôsobiť pád Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte utorkovej 4. etapy.uviedol športový riaditeľ nemeckej stajne Enrico Poitschke pre portál Cycling Weekly.Vedenie Bora-Hansgrohe kontaktovalo CAS pred štartom stredajšej 5. etapy z Vittelu. Arbitráž by mala rozhodnúť v najbližších hodinách.píše sa v stanovisku.Bora si taktiež myslí, že Medzinárodná cyklistická únia (UCI) nedodržala správny postup, keď nedala šancu dvojnásobnému majstrovi sveta brániť sa predtým, ako ho vylúčila z pretekov.pokračuje stanovisko. Sagan po vylúčení nenastúpil na 5. a 6. etapu a tak je otázne, či by sa ešte mohol zapojiť do pretekov.Na znak protestu proti rozhodnutiu pretekárskej jury nemecká stajňa pred štartom stredajšej i štvrtkovej etapy umiestnila pred tímový autobus spolu so strojmi ostatných jazdcov, ktorí v pretekoch pokračujú, aj Saganov bicykel značky Specialized. Mladší z bratskej dvojice Saganovcov už v dejisku pretekov nie je, v stredu odcestoval do svojho bydliska v Monaku.