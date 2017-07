Tour de France: Holanďan Mollema vyhral po úniku 15. etapu

Na snímke holandský cyklista Bauke Mollema. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Le Puy-en-Velay 16. júla (TASR) - Holandský cyklista Bauke Mollema z tímu Trek-Segafredo vyhral nedeľnú 15. etapu pretekov Tour de France, ktorá merala 189,5 kilometra a viedla z Laissac-Severac 'Eglise do Le Puy-en-Velay. Pripísal si premiérové etapové prvenstvo na Tour, v roku 2013 sa z čiastkového úspechu tešil na španielskej Vuelte. Druhý skončil Talian Diego Ulissi (SAE Team Emirates), tretí finišoval domáci Tony Gallopin (Lotto-Soudal.)Pretekári absolvovali kopcovitú etapu, postupne na nich čakali horské prémie prvej, tretej, prvej a štvrtej kategórie, cieľ bol po zjazde. Profil dával príležitosť jednotlivcom či skupinám snažiacim sa o ataky. Do záverečných 60 kilometrov sa z početného 28-členného úniku odpútal Tony Martin (Kaťuša-Alpecin), ktorý nechcel vyčkávať na záverečné stúpanie. Vypracoval si dvadsaťsekundový náskok, v zjazde a na rovine ho zvýšil na viac než minútu. Päťdesiat kilometrov pred cieľom vyhovovala trať presne jeho schopnostiam špecialistu na časovky.Nositeľ žltého dresu Christopher Froome (Sky) mal približne 40 kilometrov pred finišom problémy s bicyklom, od tímového kolegu dostal nový a pokračoval približne deväť minút za Martinom. Zaostával však najmä za skupinou, v ktorej figurovali druhý a tretí muž priebežného poradia Fabio Aru (Astana), resp. Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Ani vyše minútový náskok nestačil Martinovi v kopci, kde ho tri kilometre pod vrcholom dostihol a aj predstihol Warren Barguil (Sunweb). Mikel Landa dotiahol Froomea naspäť, no prepadol sa iný ašpirant Nairo Quintana, na ktorého dokonca ani nečakali spolujazdci z Movistaru.Serge Pauwels (Dimension Data) i Mollema prenasledovali Barguila, práve druhý menovaný sa v zjazde dostal na čelo a osamotene vyrazil v ústrety víťazstvu. Súperilo sa aj za nimi. Bardet nasadil, neodpútal sa však od spolufavoritov vrátane Froomea, naďalej strácal jedine Quintana. Tridsaťročný Mollema vyhral poslednú horskú prémiu, držal sa na vedúcej pozícii aj desať kilometrov pred páskou a podarilo sa mu to až do cieľa.V pondelok je na programe druhý voľný deň, v utorok potom na cyklistov čaká 16. etapa Le Puy-en-Velay - Romans sur Isere (165 km).