Tour de France: Porte by sa mal vrátiť na bicykel začiatkom augusta

Austrálsky cyklista Richie Porte

Chambery 10. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Richie Porte by sa mal vrátiť do tréningu za približne štyri týždne. Jazdec stajne BMC sa v nemocnici zotavuje po páde v náročnej nedeľňajšej 9. etape Tour de France, pri ktorom si zlomil kľúčnu kosť a panvu.Jeden z favoritov na celkový triumf spadol na mokrej ceste na prudkom zjazde z kopca Mont du Chat. V pondelok už poslal na twitter fotku z nemocnice so slovamiPorte vo veľkej rýchlosti vyšiel na trávu, spadol, preletel cez celú šírku vozovky, pričom do neho vrazil Daniel Martin a nakoniec tvrdo narazil do kameňov na pravej strane.uviedol lekár tímu Max Testa.