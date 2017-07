TOUR DE FRANCE: Šiestu etapu vyhral Kittel, Froome si udržal žltý dres

Nemecký cyklista Marcel Kittel (Quick-Step) oslavuje víťazstvo v šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France z Vesoulu do Troyes (216 km) 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Troyes 6. júla (TASR) - Nemecký cyklista Marcel Kittel vyhral štvrtkovú šiestu etapu 104. ročníka prestížnych pretekov Tour de France. Jazdec tímu Quick-Step Floors sa presadil v záverečnom špurte na trati, ktorá viedla z Vesoulu do Troyes a merala 216 km. Na druhom mieste finišoval Francúz Arnaud Démare (FDJ), tretí skončil ďalší Nemec André Greipel (Lotto-Soudal). Kittel dosiahol druhý etapový triumf na TdF 2017 a celkovo jedenásty v kariére.Žltý dres pre vedúceho pretekára priebežného poradia si udržal britský obhajca vlaňajšieho prvenstva Chris Froome. Líder stajne Sky má naďalej dvanásťsekundový náskok pred svojím krajanom a tímovým kolegom Geraintom Thomasom. Tretí je zatiaľ víťaz stredajšej 5. etapy Talian Fabio Aru (Astana).Na štvrtok organizátori pripravili rovinatú etapu s dvoma vrchárskymi prémiami druhej a štvrtej kategórie. Krátko po štarte sa do úniku dostala trojica Perrig Quemeneur (Direct Energie), Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), Frederik Backaert (Wanty-Groupe). V pelotóne dobre pracovali šprintérske tímy, najmä Quick-Step Floors a Lotto-Soudal, a trio v trháku si tak vypracovalo len štvorminútový náskok. K belgických zoskupeniam sa neskôr pridalo aj FDJ, ktoré chcelo pred rýchlostnou prémiou na Colombey-Les-Deux-Églises pripraviť čo najlepšiu pozíciu pre Arnauda Démarea ako lídra bodovacej súťaže. Prémiu z vedúcej trojice vyhral Backaert, z pelotónu bol najrýchlejší práve Démare a poistil si zelený dres.Dvadsať kilometrov pred cieľom mali jazdci v úniku náskok už len 63 sekúnd a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Quemeneur, Laengen a Backaert strávili na čele pretekov viac ako 200 kilometrov, pelotón ich nakoniec pohltil 3000 metrov pred cieľom. V záverečnom špurte to niekoľko metrov pred finišom vyzeralo na výhru jedného z dvojice Démare-Greipel, ale z etapového triumfu sa napokon tešil Kittel.