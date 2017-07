Tour de France: Valverde je už po operácii,sezóna sa pre neho skončila

Španiel Alejandro Valverde, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 2. júla (TASR) - Na úvodnú etapu 104. ročníka cyklistických pretekov Tour de France nebude v dobrom spomínať španielsky veterán Alejandro Valverde. Tridsaťsedemročný jazdec stajne Movistar utrpel v sobotu pri škaredom páde niekoľko zlomenín a sezóna sa tak pre neho predčasne skončila.Jeden z favoritov mal počas individuálnej časovky v upršaných uliciach nemeckého Düsseldorfu smolu. V úvodnej časti trate vošiel do zákruty príliš rýchlo, pri brzdení dostal šmyk a po páde narazil tvrdo do kovovej bariéry. Tohtoročný celkový víťaz Okolo Andalúzie, Okolo Katalánska, Okolo Baskicka či klasík Fleche Wallonne a Liege-Bastogne-Liege utrpel fraktúru jabĺčka a členkovej kosti a v sobotu v noci absolvoval v miestnej nemocnici operáciu. O deň neskôr už na Twitteri hlásil, že zákrok dopadol úspešne.Pre tím Movistar je to veľká strata. Valverde mal byť tým mužom, ktorý pomôže Nairovi Quintanovi k vytúženému celkovému prvenstvu na Tour. Ako informovala agentúra DPA, TdF sa skončila aj pre jeho krajana Iona Izagirreho, kapitán tímu Bahrain-Merida si pri páde zlomil driekový stavec.