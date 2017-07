TOUR: Slovinec Roglič vyhral 17. etapu, žltý dres si udržal Froome

Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil v 17. etape pretekov Tour de France, 19. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Serre Chavalier 19. júla (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil v stredajšej 17. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne LottoNL-Jumbo sa presadil v záverečnom stúpaní na obávaný Col du Galibier a v dlhom zjazde si udržal náskok. Trať dlhú 183 km z La Mure do Serre Chavalier zvládol za 5:07:41 h.Na druhej priečke prišiel do cieľa Kolumbijčan Rigoberto Uran z Cannondale a tretiu pozíciu obsadil líder celkového poradia Brit Chris Froome zo Sky, ktorý si tak udržal žltý dres. Na druhé miesto poskočil Uran, ktorý stráca 27 sekúnd. Tretí je domáci Romain Bardet z AG2R s rovnakým mankom.Pre dvadsaťsedemročného Rogliča to je premiérový etapový triumf na Tour a zároveň najväčší úspech doterajšej kariéry. Vlani sa tešil z etapy na Giro d'Italia, keď vyhral časovku jednotlivcov. Zároveň to bolo prvé víťazstvo pre tím LottoNL-Jumbo na prebiehajúcej TdF.Po odstúpení nemeckého lídra bodovacej súťaže Marcela Kittela si zelený dres obliekol jeho najväčší konkurent Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu. Bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára si udržal domáci Warren Barguil, ktorý má na čele 47-bodový náskok pred druhým Rogličom. V hre zostáva ešte 58 bodov.Pretekárov čakala v stredu veľmi náročná horská etapa so štyrmi stúpaniami. Najprv, po 30 km, bol na rade Col d'Ornon 2. kategórie (výška 1371 m, dĺžka 5,1 km, sklon 6,7%), po ňom nasledovala horská prémia najvyššej kategórie na Col de la Croix de Fer (2067 m, 24 km, 5,2%). Po dlhom zjazde sa museli pretekári vyrovnať s Col du Télégraphe 1. kategórie (1566 m, 11,9 km, 7,1%) a o päť kilometrov neskôr už stúpali na jeden z najikonickejších vrcholov histórie Tour de France - Col du Galibier vo výške 2642 metrov nad morom, s dĺžkou 17,7 km a priemerným sklonom 6,9%, pričom úseky na posledných piatich km presahovali 10%. Po ňom nasledoval takmer tridsaťkilometrový zjazd do cieľa v Serre Chavalier.Hneď po štarte sa niekoľko jazdcov pokúšalo o únik, ale pelotón im nedal šancu. Po 20 km prišlo v jeho strede k hromadnému pádu, do ktorého sa zapojili držiteľ zeleného dresu Kittel i bodkovaného Barguil. Kým domáci pretekár rýchlo nasadol a pokračoval, nemecký šprintér musel meniť bicykel a vyhľadať lekárov, aby mu ošetrili krvavé zranenia na ramene a nohe. Kittel za pomoci tímových kolegov s bolestivou grimasou pokračoval, ale asi v polovici etapy svoju snahu vzdal a z pretekov odstúpil.V stúpaní na Col d'Ornon sa odtrhlo asi 30 pretekárov, medzi ktorými bol aj Matthews. Austrálčan chcel získať čo najviac bodov na rýchlostnej prémii, ktorá nasledovala na zjazde z prvého kopca. Pelotón strácal na lídrov, medzi ktorými boli napríklad aj Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (BMC), Jarlenson Pantano (Trek), Tony Gallopin (Lotto Soudal), Primož Roglič (LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Ondřej Cink (Bahrain-Merida), či Thomas Voeckler (Direct Energie) necelé tri minúty. Matthews splnil svoju úlohu a získal plný počet 20 bodov do boja o zelený dres, to ešte nevedel, že po etape si ho oblečie aj tak.Nasledoval výstup na Col de la Croix de Fer. Na čele boli Matthews a De Gendt, za nimi skupina prenasledovateľov s asi dvojminútovou stratou, pelotón mal manko vyše štyri. Vtedy z neho zaútočili Alberto Contador s Nairom Quintanom, Kolumbijčan sa po chvíli vrátil, ale Španiel pokračoval v stíhacej jazde za lídrami. Tri kilometre pred vrcholom bol Contador už len pár sekúnd za De Gendtom a Navarrom, Matthews odpadol. Na zjazde z Croix de Fer sa na čele vytvorila silná skupina 24 jazdcov, pelotón strácal vyše tri minúty. Po Kittelovi odstúpili v priebehu 17. etapy aj domáci Thibaut Pinot a Brit Dan McLay.Na vrchole Col du Télégraphe bol ako prvý Roglič, v čelnej skupine už pokračovalo iba jedenásť jazdcov vrátane Contadora a Mollemu. V pelotóne príliš veľa vzruchu nebolo. To sa zmenilo až v záverečných kilometroch stúpania na Galibier. Ako prvý zaútočil Daniel Martin, ktorý si vypracoval mierny náskok, skupina favoritov na celkové poradie sa výrazne okresala. Na Martina stihli reagovať Froome, Bardet i Uran, Aru i Yates zaostávali, pričom írsky vrchár neustále nastupoval. Pre prémiu na Galibieri si nakoniec prišiel ako prvý Roglič, ktorý okrem 20 b do vrchárskej súťaže získal aj suvenír Henriho-Desgrangea a s ním spojených 5000 eur pre muža, ktorý ako prvý zdolá najvyšší bod Tour.Contador prešiel vrcholom už v skupine s celkovými lídrami. V rýchlom zjazde si išiel pre etapový triumf Roglič, minútu a pol za ním sa sformovala päťčlenná skupina - Froome, Bardet, Uran, Landa a Barguil. Za nimi strácali asi 30 s skupina Arua s D. Martinom, či Contadorom, ktorého vyhlásili za najbojovnejšieho pretekára etapy.Roglič nakoniec svoj dlhý únik dotiahol do víťazného konca. V špurte pätice za ním triumfoval Uran pred Froomom, ktorí si pripísali bonusové sekundy.