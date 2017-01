Toyota investuje v USA v najbližších piatich rokoch 10 miliárd USD

Pohľad pod kapotu na motor nového modelu automobilu Toyota Camry, ktorý predstavili na medzinárodnom autosalóne v New Yorku v stredu 16. apríla 2014. Autosalón otvoria pre verejnosť 18. apríla 2014 a potrvá do 27. apríla 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. januára (TASR) - Japonská automobilka Toyota investuje v Spojených štátoch v najbližších piatich rokoch 10 miliárd USD (9,51 miliardy eur). To je v krátkom čase ďalšia z veľkých automobiliek, ktorá oznámila v USA veľkú investíciu.Investičný zámer oznámil na autosalóne v Detroite výkonný riaditeľ firmy pre Severnú Ameriku Jim Lentz. Zároveň uviedol, že rozhodnutie Toyoty nemá nič spoločné s averziou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa voči dovozu áut zo zahraničia. Podľa neho je to súčasť dlhodobejšej stratégie automobilky. Lentz dodal, že peniaze pôjdu na nové ústredie Toyoty v Texase a modernizáciu súčasných závodov firmy v USA.Trump v minulých dňoch pohrozil Toyote, podobne ako predtým aj iným automobilkám, že v prípade výroby áut v Mexiku pre americký trh, potrestá firmy uvalením vysokého cla. Takto pohrozil aj spoločnosti General Motors, Fordu či neskôr nemeckej BMW.Nemecká spoločnosť však na rozdiel od iných firiem oznámila, že svoje plány pre Mexiko meniť nebude a závod za 1 miliardu USD tam postaví. Ako pre BBC povedal riaditeľ odbytu a marketingu BMW Ian Robertson, firma je jednoznačne odhodlaná postaviť v mexickom San Luis Potosí závod, ktorý bude vyrábať autá aj pre trh USA. Zároveň ale uviedol, že firma investuje 1 miliardu USD aj do svojho závodu v Južnej Karolíne a okrem toho upozornil, že BMW je z pohľadu hodnoty najväčším exportérom áut vyprodukovaných v USA.