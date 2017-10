Toyota zníži investície do továrne v Mexiku o 30 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio/Washington 25. októbra (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor oznámila, že zníži investície do továrne v Mexiku o 30 % na 700 miliónov USD (595,19 milióna eur) a zredukuje aj jej plánovanú kapacitu na polovicu, teda na 100.000 vozidiel. Chce tak prispôsobiť svoje výrobné plány požiadavkám trhu.Viceprezident spoločnosti Toyota Didier Leroy uviedol, že toto rozhodnutie umožní automobilke vyrábať viac tzv. pick-upov, po ktorých je veľký dopyt na jej kľúčovom severoamerickom trhu.uviedol.Dodal, že zmena plánov, v rámci ktorých chcela automobilka pôvodne vybudovať v Mexiku závod za 1 miliardu USD, nemení jej dlhodobé záväzky v tejto krajine a v budúcnosti môže výrobnú kapacitu mexického závodu zvýšiť.Zmena podľa neho nebola výsledkom obáv, že by Spojené štáty mohli odstúpiť od Severoamerickej dohody o voľnom obchode. Toyota sa len vrátila k "plánu racionalizácie výrobnej stratégie pre Severnú Ameriku" po dohode s Mazdou.Tento rok v auguste totiž Toyota a Mazda oznámili, že spoločne postavia v USA továreň za 1,6 miliardy USD, v ktorej bude Toyota vyrábať model Corolla a presunie výrobu pick-upov Tacoma do Mexika.povedal Leroy.dodal.Americký prezident Donald Trump totiž pohrozil zavedením ciel na dovoz áut zo zahraničia a snaží sa prinútiť firmy, aby investovali do domácej výroby.