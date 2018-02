Toyota zvýšila v 3. kvartáli prevádzkový zisk o vyše polovicu

Automobil značky Toyota. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Tokio 6. februára (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila za 3. kvartál súčasného obchodného roka vysoký rast prevádzkového aj čistého zisku. Výsledky podporil slabší kurz jenu, ktorý zlepšil pozíciu japonských exportérov na zahraničných trhoch, dobré výsledky však firma zaznamenala aj doma.Prevádzkový zisk spoločnosti dosiahol za 3. kvartál 2017/2018, čo znamená v období od októbra do konca decembra, 673,65 miliardy jenov (4,93 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 54 %. Spoločnosť tak prekonala odhady ekonómov, ktorí počítali s prevádzkovým ziskom v priemere 527 miliárd jenov.Firma zároveň zlepšila prognózu vývoja prevádzkového zisku za celý rok 2017/2018 na 2,20 bilióna jenov. Ak sa nový odhad potvrdí, bude to znamenať rast prevádzkového zisku o 10 %, zatiaľ čo pôvodná prognóza hovorila o rovnakom zisku ako v roku 2016/2017.Čistý zisk vzrástol zo 486,53 miliardy na 941,85 miliardy jenov. Celkové čisté tržby zaznamenali rast na 7,61 bilióna jenov, zatiaľ čo v 3. kvartáli 2016/2017 to bolo 7,08 bilióna jenov.Aj v prípade tržieb japonská automobilka zlepšila prognózu za celý rok 2017/2018. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že konsolidované tržby dosiahnu za celý obchodný rok 28,5 bilióna jenov, teraz počíta s tržbami na úrovni 29 biliónov jenov. Vyšší než pôvodne očakávaný by mal byť aj čistý zisk.(1 EUR = 136,67 JPY)