Toyotu znepokojuje neistota ohľadom budúcich obchodných vzťahov

Tokio/Londýn 25. októbra (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor vyhlásila, že potrebuje mať jasno o podmienkach prístupu Británie na jednotný trh Európskej únie (EÚ) po brexite, aby zabezpečila produkciu vo svojom závode v meste Burnaston.Vyhlásenie Toyoty je podobné požiadavkám firiem z Británie aj zo zahraničia, ktoré požadujú od britskej vlády, aby pokročila v rokovaniach o budúcich vzťahoch s EÚ. Británia by mala opustiť Úniu v marci 2019.uviedol výkonný viceprezident Toyoty Didier Leroy na tokijskom autosalóne. "Čím rýchlejšie budeme mať o tom jasno, tým lepšie sa budeme môcť pripraviť na budúcnosť."Toyota v Británii zamestnáva vyše 3000 ľudí a vo svojom závode v Burnaston vyrába modely Auris a Avensis. Zdroje oboznámené so záležitosťou tento mesiac pre agentúru Reuters uviedli, že Toyota bude vo svojom britskom závode vyrábať nový model Aurisu, ak si Londýn zabezpečí prechodnú dohodu s EÚ.Toyota v marci vyhlásila, že investuje do závodu 240 miliónov GBP (269 miliónov eur), ale dôležitou podmienkou je zachovanie bezcolného prístupu na jednotný trh EÚ. Leroy v stredu zopakoval, že toto je absolútne kľúčová záležitosť." uviedol Leroy.Dodal, že rokovania, ktoré sú aktuálne zablokované, pretože sa zatiaľ nevyriešila otázka britských záväzkov voči Únii po brexite, by sa mali posunúť k diskusiám o budúcich obchodných vzťahoch.