Tradícia ČS-Superpohára sa vracia, Slovan túži po skalpe Zlína

Na snímke Ivan Vukomanovič Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer



Česko-slovenský Superpohár 2017



piatok 23. júna o 18.00, Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty - Uherské Hradiště



FC FASTAV Zlín - ŠK Slovan Bratislava







Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Uherské Hradiště 22. júna (TASR) - Prvýkrát od rozdelenia Československa sa v piatok 23. júna odohrá zápas o Česko-slovenský futbalový Superpohár medzi čerstvými víťazmi domácich pohárových súťaží. O premiérový titul sa od 18.00 h v Uherskom Hradišti pobijú ŠK Slovan Bratislava, ktorý triumfoval v Slovnaft Cupe, a víťaz českého MOL Cupu - FC FASTAV Zlín.Československý pohár, ktorý sa pravidelne hrával v rokoch 1960 až 1993, má svojho nástupcu – Česko-slovenský Superpohár.uviedol v rozhovore pre klubový web tréner ŠK Slovan Ivan Vukomanovič."Belasí" veria, že ich v piatok prídu povzbudiť fanúšikovia v hojnom počte. "Na Pasienky ich veľa nechodí a ťažko sa nám potom hrá v komornej atmosfére. Preto verím, že teraz prídu vo väčšom počte, s ich podporou sa nášmu tímu hrá určite lepšie," dodal Vukomanovič, ktorý pred pár dňami predĺžil zmluvu s rekordným osemnásobným majstrom Slovenska. ŠK Slovan má k dispozícii 500 vstupeniek do sektorov pre svojich priaznivcov (D4 a D5). V prípade vypredania môže klub požiadať o ďalších 500 vstupeniek. V drese Slovana by sa mohli objaviť aj dve nové ofenzívne akvizície - Jakub Mareš a Filip Hološko.Zlín, ktorý si vďaka triumfu v MOL Cupe vybojoval právo štartu v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2017/2018, začal s prípravou na novú sezónu v pondelok aj so slovenským obrancom Róbertom Matejovom. Tím trénera Bohumila Pánika zatiaľ hlási jednu novú posilu - stredopoliara Adnana Džafiča z Bosny a Hercegoviny. Pablo Podio, ktorého Zlín získal z Podbrezovej, sa do prípravy zapojí neskôr.vyjadril sa generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.Voľba dejiska padla na Uherské Hradiště, aby bola zachovaná neutralita finálovej pôdy a zároveň kompetentní brali do úvahy prístupnosť pre fanúšikov oboch tímov.uviedol generálny sekretár Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Rudolf Řepka.