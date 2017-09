TRAGÉDIA pri Chtelnici: Autu skrížila cestu srna, skončilo to tragicky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 18. septembra (TASR) - Dopravných policajtov privolali dnes krátko pred 6. hodinou k nehode pri obci Chtelnica v okrese Trnava. V smere na Dechtice išiel po ceste 67-ročný vodič na aute VW Tiguan. Na rovnom úseku cesty pravdepodobne narazil alebo prešiel po zrazenej srne, vzápätí sa dostal do protismeru, kde narazil do stromu. Pri nehode došlo k vážnemu zraneniu dvoch spolujazdkýň, 66-ročná žena na mieste zraneniam podľahla a 32-ročnú ženu previezli záchranári s ťažkými zraneniami do trnavskej nemocnice. Vodič utrpel ľahké zranenie. Policajti alkohol u neho za volantom nezistili. Presné okolnosti a príčiny nehody polícia naďalej zisťuje. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.Polícia, ako dodala, apeluje na vodičov, aby boli v tomto ročnom období obzvlášť ostražití. Prvom rade je potrebné znížiť rýchlosť jazdy na miestach, kde dopravná značka upozorňuje na možný výskyt zveri.informovala Linkešová.