Tragédia v akvaparku si vyžiadala päť životov, medzi nimi aj detí

Five dead including three children after being #electrocuted at water park in Akyazi, Sakarya province, #Turkey https://t.co/MSnRLxIeYJ — Irish Times World (@IrishTimesWorld) June 23, 2017

Ankara 23. júna (TASR) - Päť ľudí neprežilo dnes nehodu, ku ktorej došlo v meste Akyazi na severozápade Turecka, keď do bazénu v miestnom akvaparku prenikol elektrický prúd. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na turecké médiá.Podľa súkromnej televízie NTV sú obeťami deti vo veku 12, 15 a 17 rokov, riaditeľ akvaparku a jeho syn, ktorí sa pokúsili topiace sa deti z bazéna vytiahnuť. Všetci piati utrpeli úraz elektrickým prúdom a boli prevezení do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahli. Turecká agentúra Anadolu priniesla informáciu, že do nemocnice previezli aj šiesteho zraneného, bližšie informácie o jeho zdravotnom stave však agentúra neposkytla.Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Ako sa elektrický prúd dostal do bazéna, v súčasnosti vyšetruje turecká polícia.