TRAGÉDIA v Alpách: Po zosuve skalnej lavíny je najmenej 8 nezvestných

Na snímke zosuv pôdy, ktorý zasiahol švajčiarsku obec Bondo 23. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 24. augusta (TASR) - Osem ľudí je nezvestných po stredajšom masívnom zosuve časti hory Piz Cengalo (3369 metrov nad morom), ktorej časť sa nachádza vo švajčiarskom kantóne Graubünden a cez jej vrchol prechádza hranica s Talianskom. Informovala o tom dnes agentúra SDA.Príbuzní nahlásili nezvestnosť šiestich osôb, v čase zosuvu sa však v oblasti zosuvu nachádzalo najmenej osem ľudí. Nezvestní sú občanmi Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, pravdepodobne ide o turistov alebo horolezcov.Až do odvolania bola evakuovaná neďaleká horská obec Bondo, ktorá má asi 200 obyvateľov. Masa skál sa síce zosunula do bočného údolia, v stredu večer sa však k okraju dediny dostal prúd bahna a kameňov.Odborníci nevylučujú, že do bočného údolia Val Vallesca spadnú ďalšie menšie skalné lavíny.Švajčiarsky úrad pre civilné letectvo požiadal o uzatvorenie vzdušného priestoru nad oblasťou pátrania.