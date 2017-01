Tragédia v Kľačanoch: Vodič nezastal na stopke, spolujazdkyňa zomrela

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Slovenské Kľačany 31. januára (TASR) - Jedna osoba zahynula, jedna sa zranila ťažko a ďalšia ľahko pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok (30.1.) napoludnie na križovatke ciest I/75 a II/591 v katastri obce Slovenské Kľačany v okrese Veľký Krtíš.Ako dnes TASR informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, 38-ročný vodič osobného vozidla Škoda Octavia combi zo Žiliny, jazdiaci po ceste II/591 v smere od Hornej Strehovej na Dolnú Strehovú, za doposiaľ presne nezistených okolností vošiel do križovatky označenej dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde".uviedla ďalej k nehode.Dodávku viedol 56-ročný vodič z Veľkého Krtíša. Pri zrážke utrpela 46-ročná spolujazdkyňa vo vozidle Škoda Octavia zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič Octavie bol so zraneniami prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice v Banskej Bystrici. Vodič dodávky utrpel ľahké zranenia.Na mieste dopravnej nehody bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Škoda na vozidlách a zvodidle je odhadnutá na 17.200 eur. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovaniaAko Faltániová upozornila, v januári 2017 to bola už šiesta smrteľná dopravná nehoda v Banskobystrickom kraji.konštatovala.