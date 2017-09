Tragický výbuch vo VOP Nováky nechcel dva roky nikto vyšetrovať

Obžalovací spis v kauze VOP Nováky. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bratislava 22. septembra (TASR) - Vyšetrovanie tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky viac ako dva roky nemalo svojho pána a príslušné rezorty sa nechceli chopiť zodpovednosti. Výsledkom bolo aj to, že Slovensko má ako jediné v Európskej únii dva zákony s názvom o výbušninách.Pre TASR to uviedol bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade (HBÚ) Vladimír Tejbus, ktorý sa zúčastnil na rokovaní o vyšetrovaní tejto tragédie za HBÚ. Súdy pritom v tejto kauze stále nerozhodli.povedal Tejbus.Dôsledkom vyšetrovania v súvislosti s dozorom nad používaním výbušnín bolo nakoniec rozhodnutie pripraviť samostatný zákon o výbušninách a munícii.dodal Tejbus.Okresný súd (OS) v Prievidzi ešte neurčil termín hlavného pojednávania s obžalovanými v kauze tragického výbuchu vo VOP v Novákoch. Zároveň vydal uznesenie, ktorým zastavil trestné stíhanie obžalovaného Eduarda B. pre prečin všeobecného ohrozenia, keďže zomrel. TASR to potvrdil hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.zdôvodnil Tarabus.Hlavné pojednávanie súd podľa neho odročil na neurčito, pričom do trestného konania bol ešte v júni tohto roku pribratý znalec z odboru strelné zbrane a výbušniny.ozrejmil.Kauzou výbuchu vo VOP Nováky, ktorý si vyžiadal životy ôsmich ľudí, sa OS v Prievidzi naposledy zaoberal v marci tohto roka, pričom na pojednávaní opätovne vypovedali majstri z podniku. K ich doplňujúcemu vypočutiu pristúpil súd na základe znaleckého posudku z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Po výpovediach pristúpil súd k čítaniu listinných dôkazov.zhrnul Tarabus.Obžalovanými z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s tragickým výbuchom vo VOP Nováky z 2. marca 2007, pri ktorom zahynulo osem pracovníkov a 37 utrpelo rôzne zranenia, sú po smrti Eduarda B. štyria bývalí manažéri VOP Nováky - generálny riaditeľ VOP Jozef B. (1956), technický riaditeľ Ján L. (1957), výrobný riaditeľ Ján L. (1963) a bezpečnostný technik Jozef O. (1975).Podľa znenia obžaloby sú manažéri zodpovední za to, že zanedbali bezpečnosť pracovníkov pri delaborácii, teda mechanickej, ručnej likvidácii rôznej munície, na čo mal podnik dlhodobú špecializáciu. Súd posudzuje, či vedúci pracovníci pripustili neúmernú kumuláciu výbušného materiálu a jeho uskladňovanie vo výrobných priestoroch a v ich blízkosti. Množstvo výbušnín, ako sa uvádza v obžalobe, mnohonásobne prekračovalo objem stanovený predpisom Ministerstva hospodárstva SR o uskladňovaní výbušnín aj platný predpis o bezpečnostných opatreniach pri práci s muníciou a výbušninami a ničení munície, vydaný bývalým ministerstvom národnej obrany v roku 1963. Kauzou sa OS v Prievidzi zaoberá od marca 2012.