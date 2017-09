Traja bývalí košickí hokejisti poznajú svoje tresty

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR dnes odsúdil troch bývalých hokejistov HC Košice, ktorí hrali extraligu juniorov, na podmienečné tresty.Súd zamietol odvolanie Jakuba Vargu, Petra Kaszonyiho a Liridona Gashiho voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici, ktorý ich v novembri minulého roka uznal vinnými z trestného činu podplácania.Trojicu bývalých hokejistov, ktorí patrili medzi lídrov košického juniorského tímu, obžaloval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry za to, že sa snažili ovplyvniť výsledok zápasu medzi svojím HC Košice a HK Mládež Michalovce.skonštatovala predsedníčka senátu NS SR. Podľa súdu ŠTS vykonal na hlavnom pojednávaní všetky dostupné dôkazy, ktoré aj správne vyhodnotil. Napriek tomu, že obžalovaní vinu popreli, boli podľa NS SR priamo usvedčení výpoveďami svedkov aj listinnými dôkazmi.doplnila predsedníčka senátu. Jeden z obhajcov totiž navrhoval aj prípadné uloženie peňažného trestu.poznamenala sudkyňa.Podľa obžaloby Jakub Varga ešte v čase, keď nebolo isté, kto z troch brankárov bude chytať, ich oslovil, či by "pustili" zápas Michalovciam. Sľúbil im za to finančnú hotovosť v presne nezistenej výške. Jeho dvaja spoluhráči priamo oslovili nasadeného brankára, ktorému mali sľúbiť úplatok. Už po prvej tretine zápasu však trénerom bolo jasné, že herný výkon obžalovaných nie je to, čo zvykli hrávať a v kabíne sa neskôr všetko prevalilo. Košičania síce napokon zápas vyhrali, ale vedenie klubu podalo na políciu trestné oznámenie.Jakub Varga dostal dva roky väzenia s tým, že výkon trestu sa mu podmienečne odkladá na tri roky, Peter Kaszonyi šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a rovnaký trest dostal aj Liridon Gashi.Rozsudok je právoplatný.