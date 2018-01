Traja českí prezidentskí kandidáti nestihli zverejniť údaje o daroch

Na archívnej snímke Miloš Zeman Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Praha 9. januára (TASR) - Traja kandidáti na post českého prezidenta neuviedli na oficiálnych webstránkach prehľad s informáciami o osobách, ktoré im prispeli na kampaň peňažným darom. Podľa českej spravodajskej televízie ČT24 to oznámil Jan Outlý z Úradu pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí, avšak nespresnil o ktorých kandidátov konkrétne ide.Všetci z dovedna deviatich kandidátov museli do pondelňajšej polnoci zverejniť informácie o peňažných a iných daroch. Pri fyzických osách bolo treba uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, pri právnických osobách zase názov, IČO a sídlo.Podľa informácií na oficiálnych webstránkach kandidátov nezverejnili načas informácie o peňažných daroch Pavol Fischer, Marek Hilšer a Miloš Zeman. Podľa manažéra Fisherovej kampane Jiřího Jirkovského bol dôvodompríspevkov, ktoré nestihli spracovať.povedal v tejto súvislosti.Prehľad darov v plnom rozsahu uviedli načas štyria kandidáti. Piaty mal informácie o darcoch v poznámke, čo podľa Outlého zrejme nebude chybou. Michal Horáček neuviedol nič, pretože si kampaň platí sám a žiadne dary neprijímal.Úradu pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí po polnoci zdokumentoval registrované internetové stránky s účtami a teraz urobí podrobnejšiu analýzu. V prípade podozrenia môže začať správne konanie, ktoré sa môže skončiť pokutou. Môže tiež zvoliť formu príkazu so sankciou, proti ktorej sa môže dotknutý odvolať, čím sa vec dostane do správneho konania. Zmienená sankcia sa pohybuje v rozmedzí 20.000-300.000 českých korún.