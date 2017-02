Traja košickí poslanci podali trestné oznámenie. Pre stav mosta Ružín

Uzavretý poškodený most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Opátka, okres Košice-okolie. Archívna snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 1. februára (TASR) – Trestné oznámenie za všeobecné ohrozenie v súvislosti s havarijným stavom cestného mosta Ružín podali dnes traja košickí krajskí a mestskí poslanci Rastislav Trnka (nezávislý), Daniel Rusnák (KDH) a Jaroslav Polaček (nezávislý). Oznámili to na brífingu pred budovou Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý je vlastníkom mosta nad vodnou nádržou.Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podali opoziční poslanci na Okresnej prokuratúre Košice I.uviedol Trnka pre médiá.Most Ružín je pre cestnú dopravu uzatvorený od decembra 2016. V novembri 2015 most pre zhoršený stav zaradili do stupňa 5 – zlý stav (zo sedemstupňového hodnotenia). V lete 2016 došlo na ňom k obmedzeniu prejazdu pre ťažkú nákladnú dopravu, čo však mnohí vodiči nerešpektovali. Koncom roka sa dostal most do stupňa 7 – havarijný stav. KSK pripravuje jeho opravu, ktorá podľa odhadov bude stáť sedem-osem miliónov eur.Trojici opozičných poslancov sa nepozdáva rýchlosť, s akou sa stavba dostala do havarijného stavu, kritizujú aj spôsob riešenia dopravnej situácie po uzatvorení dôležitého mosta.Riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát odmieta, že by KSK niečo zanedbal alebo podcenil, most bol podľa neho náležite udržiavaný a priebežne sledovaný.uviedla dnes hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková.dodala.