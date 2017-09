Traja ľudia narazili autom do prezidentskej kolóny v Srbsku

Aleksander Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 3. septembra (TASR) - Srbské úrady zadržali troch mužov po tom, čo ich auto narazilo v sobotu do kolóny vozidiel, v ktorej sa viezol prezident Aleksandar Vučič. Informovala o tom dnes agentúra AP.Pri havárii, ku ktorej došlo v sobotu dopoludnia na predmestí Belehradu, neutrpel Vučič nijaké zranenia.Podľa srbského denníka Politika troch Srbov, ktorí autom značky Bentley so španielskym evidenčným číslom narazili do Vučičovho vozidla, obvinila polícia z ohrozenia bezpečnosti hlavy štátu.Provládne srbské médiá priniesli správy, že o Vučičov život sa usilujú doposiaľ neidentifikovaníPrezidentovi politickí odporcovia však tvrdia, že štátna propaganda sa snaží vykresliť Vučiča ako obeť, a odvrátiť tak pozornosť od ekonomických a sociálnych problémov Srbska.