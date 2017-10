Traja opití radikáli sa v Durínsku pobili s mladými migrantmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Apolda 2. októbra (TASR) - Traja podnapití muži vo veku 27, 33 a 40 rokov prenikli do domova pre neplnoletých utečencov v Apolde v nemeckej spolkovej krajine Durínsko a dostali sa tam do fyzického konfliktu s obyvateľmi.Dvaja z trojice útočníkov z Eisenbergu, ktorých čaká zrejme trestné stíhanie, sú polícii známi ako pravicoví extrémisti, vyplýva z dnešných informácií Stredonemeckého rozhlasu (MDR) a tlačovej agentúry DPA.Pri nedeľňajšom večernom incidente došlo k ľahšiemu zraneniu najmenej piatich osôb - dvoch Nemcov a troch Sýrčanov vo veku 17-19 rokov -, keď sa mladí utečenci, ktorí sa dostali do Nemecka bez sprievodu rodičov, bránili nielen s využitím kuchynského riadu, ale aj železnou tyčou.Do bitky, ktorá sa z priestorov domova presunula neskôr na ulicu, sa zapojilo 15 obyvateľov domova.Na mieste zasahovali policajti, ktorí museli prizvať posily z Weimaru a Jeny a ktorí použili štipľavé spreje, aby aktérov bitky napokon dostali od seba. Ľahšie zranenia pri tom utrpeli ďalší dvaja Sýrčania. Situácia v lokalite sa upokojila až okolo polnoci.Príčinou konania trojice bola vraj priveľmi hlasitá hudba z domova pre utečencov.