Traja príslušníci misie OSN MINUSMA prišli o život a dvaja sa zranili

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kidal 27. októbra (TASR) - Traja príslušníci mierových síl Organizácie Spojených národov v Mali (MINUSMA) zahynuli vo štvrtok, keď ich vozidlo narazilo na cestnej komunikácii medzi Tessalitom a Aguelhokom na severe africkej krajiny na mínu. Ďalší dvaja vojaci vyviazli so zraneniami a boli prevezení do bezpečia v meste Kidal.Štátnu príslušnosť obetí ani zranených zatiaľ nezverejnili.Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.Podľa internetového vydania denníka Bild mohlo byť za fatálnou explóziou aj odpálenie nástražného výbušného systému na diaľku.Od nasadenia tejto misie svetovej organizácie v roku 2013 sa do konca augusta 2017 stalo najmenej 80 jej príslušníkov obeťami násilných trestných činov.