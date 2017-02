Traja výnimoční pesničkári Michael Kiwanuka, King Creosote a Sam Lee na Colours of Ostrava 2017

Najznámejším menom z nich je Michael Kiwanuka, soulovo-neofolkový spevák a gitarista nominovaný v cenách Brit Awards 2017 na album roka a umelec roka a v ankete Mercury Prize na album roka. So svojim zatiaľ posledným albumom Astronaut Meets Appleman, ktorý sa pohybuje medzi tradíciami a modernou, starým a novým, akustickými nástrojmi a elektronikou, príde do Ostravy škótsky pesničkár King Creosote. Po štyroch rokoch sa na Colours of Ostrava vráti Sam Lee, v súčasnosti najžiarivejšia hviezda moderného anglického folku, pre ktorého vraj stretnutie s britskými a írskymi kočovnými ľudmi a Rómami predstavovalo niečo ako “objavenie nového živočíšneho druhu”.

“I'm not fighting / But I've got something on my mind / Making me sad, making me mad,” spieva Michael Kiwanuka, narodený v západnom Londýne imigrantom z Ugandy. Už počas školy budil pozornosť s gitarou a obdivom k Bobovi Dylanovi, Nirvane alebo k Jimimu Hendrixovi. Namiesto očakávaného R&B zahral spolužiakom na večierku Tears in Heaven od Erica Claptona. S debutom Home Again dosiahol v roku 2012 vrchol britskej hitparády, získal nomináciu na Mercury Prize, predskakoval Adele a do štúdia si ho pozval Kanye West. Umelecké a osobné pochybnosti pri natáčaní druhého albumu Hate & Love rozptýlil s pomocou amerického producenta Dangera Mousa (The Black Keys, Gorillaz, Beck). Kreatívne na ňom presiahol hranice bežného soulu a aj skrz jeho horkosladký a melancholický podtón mu boli právom udelené dve nominácie v tej najťažšej konkurencii na Brit Awards a na Mercury Prize.

King Creosote, občianskym menom Kenny Anderson, pochádza z východoškótskeho kraja Fife, historického centra prastarého keltského kráľovstva Piktov a miesta spojeného s prírodou, ktorá jeho tvorbu nadovšetko inšpiruje a ovplyvňuje od samotného začiatku. Najviac sa preslávil v roku 2011 s albumom Diamond Mine, za ktorý získal nomináciu na Mercury Prize. Podieľal sa na ňom aj producent Jon Hopkins, blízky spolupracovník Briana Ena a Coldplay. Názov posledného albumu Astronaut Meets Appleman vyjadruje tak trocha Kingovu nostalgiu za časmi, keď deti neviseli na internete a na mobilných telefónoch. Jeho dcéra dostala hračku kozmonauta, vraj celkom peknú. Potom jej mama vzala obyčajné jablko, strčila doň pár drievok a vykúzlila z neho jablkového muža. Hračku, ktorej malé dievča dalo okamžite prednosť.

Sam Lee & Friends získal nomináciu na Mercury Prize, pozvanie na veľtrh Womex, ocitol sa na obálke magazínu fRoots, kde taktiež bezkonkurenčne vyhral prestížnu anketu o najlepší svetový album world music. Neobyčajný spevák Sam Lee vysoko zabodoval aj v sledovaných Folk Awards vyhlasovaných rádiom BBC a minulý rok s prehľadom vyhral výročnú anketu magazínu Songlines. Vynikajúci hudobníci zo Samovej doprovodnej kapely nemajú s folkom vlastne nič spoločné. Prichádzajú z jazzovej, klasickej a experimentálnej rockovej scény. So Samovým mäkkým hlasom vytvárajú tajomné a podivuhodné roztrasené zvukové koláže. “Chcem robiť hudbu pre ľudí, ktorý predtým folk nikdy nepočuli, uviesť ho v úplne novej podobe a spochybniť to, čo si pod ním doteraz predstavovali,” tvrdí Sam Lee.

Michael Kiwanuka - Black Man In A White World:

https://www.youtube.com/watch?v=-TYlcVNI2AM

Michael Kiwanuka - Love & Hate: https://www.youtube.com/watch?v=aMZ4QL0orw0

King Creosote - Love Life: https://www.youtube.com/watch?v=7jnnu0TutUk

King Creosote - You Just Want: https://www.youtube.com/watch?v=JCqXVTnGzgU

Blackbird - Sam Lee: https://www.youtube.com/watch?v=dDQMVFgRv10

Sam Lee - The Ballad of George Collins: https://www.youtube.com/watch?v=1it2M7-ME0Y

Šestnásty ročník Colours of Ostrava prebehne od 19. do 22. júla opäť v unikátnom industriálnom areáli Dolních Vítkovic. K hlavným oznámeným menám patria Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Laura Mvula, Benjamin Clementine, UNKLE, Afro Celt Sound System alebo Nouvelle Vague.

Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2017 sú v predaji na www.colours.cz a v sieti Ticketpro. V predaji je taktiež ubytovanie v stanovom mestečku, parkovanie alebo miesto pre karavan.

Portál 24hod.sk informoval Zdenko Hanout