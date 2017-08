TRAJA ZRANENÍ: Babička si pomýlila pedále v aute, narazila do ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Štokholm 8. augusta (TASR) - Polícia vo Švédsku dnes informovala, že auto vrazilo do ľudí pred zdravotníckym strediskom v južnej časti hlavného mesta Štokholm a vážne zranenia pri tom utrpeli tri osoby. Zatiaľ sa zdá, že išlo o nehodu.Polícia v oznámení uviedla, že vodič - švédskymi médiami označený ako žena-osemdesiatnička - si pomýlil plynový pedál s brzdou a narazil do ľudí pred zdravotným centrom Vardcentral Högdalen.Auto údajne vrazilo do vchodu zdravotníckeho zariadenia a rozbilo sklá na vchodových dverách. Jednu zo zranených obetí prepravili vrtuľníkom do nemocnice.Nehoda vyvolala obavy, keďže vodič ukradnutého nákladného vozidla zabil 7. apríla v centre Štokholmu päť chodcov a zranil ďalších 14 osôb.