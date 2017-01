Transpacifické obchodné partnerstvo pre USA končí. Podpísal to Trump

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes podpísal dekrét o formálnom odstúpení USA od dohody o Transpacifickom obchodnom partnerstve (TPP) tak, ako to sľuboval v predvolebnej kampani.Trump označil príkaz na odstúpenie od TPP zaNový prezident tak náhle ukončil roky úsilia predchádzajúcich amerických vlád o vytvorenie rozsiahlej zóny voľného obchodu v Severnej Amerike a ázijsko-tichomorskom regióne. Trump totiž počas uplynulého víkendu povedal, že chce znova prerokovať aj Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) medzi USA a Kanadou a Mexikom. Dnes však prezident nepodpísal žiadny priamy príkaz, ktorý by sa týkal NAFTA. Netají sa ale tým, že chce prepracovať podmienky dohody, ktorá vládne obchodu v Severnej Amerike už 22 rokov.Odstúpením od TPP sa však otvára priestor pre Čínu. TPP by mala odstrániť obchodné bariéry a stanoviť spoločné štandardy. Okrem USA ju uzavrelo 11 štátov Tichomoria: Kanada, Mexiko, Austrália, Japonsko, Brunej, Malajzia, Vietnam, Singapur, Nový Zéland, Čile a Peru.Trump v nedeľu (22. 1.) vyhlásil, že sa stretne s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a mexickým prezidentom Enriquom Penom Nietom, aby začali rokovať o NAFTA, ktorá podľa neho ničí pracovné miesta v USA.