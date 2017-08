Transparency International zmapovalo spolupráce farmafiriem

Ilustračné foto Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 31. augusta (TASR) - Farmafirmy podporili vlani lekárov, nemocnice, súkromné ambulancie, lekárne či odborné združenia sumou viac ako 29 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy Transparency International Slovensko (TIS), ktorá vychádzala z údajov zverejňovaných Národným centrom zdravotníckych informácií. Tomu musia farmafirmy povinne hlásiť peňažné aj nepeňažné plnenia voči zdravotníkom.uviedla TIS s tým, že oslovené farmafirmy to zdôvodnili tým, že sa nevedeli vtesnať do daných kategórií. Nasledovali úhrady cestovného, ubytovania či stravného - ako súčasť vzdelávacích aktivít (6,1 milióna eur), odmeny za prieskumy trhu - dotazníky, ktoré lekári na požiadanie vypĺňajú (4,4 milióna eur) a odborné prednášky lekárov platené farmafirmami (3,4 milióna eur).konštatuje TIS.Mimovládna organizácia zistila, že minimálne 9516 lekárov prijalo minimálne jedno plnenie – čo je každý tretí registrovaný lekár na Slovensku. Medzi TOP 30 lekármi boli Ján Murín, Emil Martinka, Peter Kertés, Peter Turčáni, Peter Pružinec, ktorí sa vlani podieľali na rozhodovaní o zaraďovaní liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. TIS poukázala, že lekári spoluprácu s farmafirmami v deklaráciách, ktoré musia predkladať, pritom nie vždy spomenuli.priblížilo TIS. Najviac peňazí podľa jej analýzy vynaložila Abbvie – výrobca a dodávateľ originálnych liekov, a to 1,45 milióna eur. Nasledovali generické firmy Sandoz so sumou 1,34 milióna eur a Stada 1,21 milióna eur. TIS tiež zistila, že najvyššie zastúpenie na prieskumoch trhu mali generické firmy. Naopak, tzv. inovatívne farmafirmy vyvíjajúce nové lieky, zase viac investovali do prezentácie najnovších poznatkov na kongresoch a iných vzdelávacích aktivitách.Nové pravidlá zverejňovania údajov o spolupráci lekárov s výrobcami liekov platia na Slovensku od minulého roka, ministerstvo zdravotníctva si od nej sľubovalo väčšiu transparentnosť vzťahov medzi zdravotníkmi a farmaceutickými spoločnosťami. Podľa zákona o liekoch spoluprácu oznamujú farmafirmy každého pol roka Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré údaje kontroluje na webe. Aj pacienti si tak vedia pozrieť, s kým spolupracuje ich lekár.