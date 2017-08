Transparency kritizuje Moldavsko za predávanie občianstva

Igor Dodon Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kišiňov 10. augusta (TASR) - Moldavská vláda sa stala dnes terčom kritiky protikorupčnej organizácie Transparency International za ponúkanie občianstva osobám, ktoré sa rozhodnú investovať do tejto východoeurópskej krajiny.Moldavské občianstvo môžu po novom získať osoby, ktoré v tejto krajine investujú 100.000 eur, kúpia si tam nehnuteľnosť alebo požičajú štátu na päť rokov 250.000 eur. Parlament schválil príslušnú zmenu platnej legislatívy 26. decembra, do platnosti vstúpila o šesť mesiacov neskôr.Ako napísala agentúra AP, táto najchudobnejšia krajina v Európe sa takto na svoje územie pokúša prilákať investície.Veaceslav Negruta z Transparency International Moldava vo vyjadrení pre AP varoval, že takéto opatrenia môžu v bývalej republike Sovietskeho zväzu s už i tak hlboko zakorenenou korupciouAnalytici rovnako upozorňujú, že v súlade s týmto zákonom by dostali občania Ruska, ďalších postsovietských štátov či Iránu možnosť slobodne cestovať po Európskej únii.Moldavský prezident Igor Dodon navštívil v uplynulých mesiacoch Moskvu a Teherán, v rámci oboch návštev sa vyslovil za budovanie užších vzťahov s tamojšími vládami.Moldavsko podpísalo asociačnú dohodu s Európskou úniou v roku 2014. Občania Moldavska nepotrebujú na vycestovanie do Európskej únie víza.V súlade s moldavskou legislatívou môže vďaka investíciám získať občianstvo 5000 osôb. Zákon ale nešpecifikuje, či ide o ročný alebo iný limit.