Transportná loď Space X Dragon smeruje s nákladom k ISS

Transportná kozmická loď Dragon súkromnej americkej spoločnosti Space je na ceste k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Loď vyniesla do kozmu raketa Falcon 9, ktorá vyštartovala v noci nadnes SELČ z Kennedyho kozmického centra na Floride. 4. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mys Canaveral 4. júna (TASR) - Transportná kozmická loď Dragon súkromnej americkej spoločnosti Space je na ceste k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Loď vyniesla do kozmu raketa Falcon 9, ktorá vyštartovala v noci nadnes SELČ z Kennedyho kozmického centra na Floride.Prvá časť rakety sa približne po ôsmich minutách od štartu plánovane vrátila na Zem a pristála vo vzpriamenej polohe na pozemku Kennedyho vesmírneho centra, neďaleko od miesta svojho štartu, informovala dnes tlačová agentúra DPA.Transportná loď má na palube náklad o hmotnosti asi 2,7 tony, obyvateľom ISS vezie zásoby a tiež technické zariadenie pre niekoľko vedeckých experimentov. V pondelok by mala pristáť pri vesmírnej stanici.Ide už o 11. transportný let spoločnosti SpaceX pre NASA a celkove 100. let spoločnosti Space X, Dragon letí do vesmíru po druhý raz.Plánovaný štart vo štvrtok odložili kvôli blesku.