Trápenie fínskych juniorov na MS pokračuje. Kanada dala desiatku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hráčov do 20 rokov



A-skupina /Montreal/:



Fínsko – Švédsko 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 17. Räsänen – 42. a 59. A. Nylander, 33. Andersson



tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 13:4 9

2. Dánsko 3 1 1 0 1 7:10 5

3. Česko 3 1 0 2 0 7:8 5

4. Švajčiarsko 2 0 1 0 1 6:7 2

---------------------------------------

5. Fínsko 3 0 0 0 3 4:8 0



B-skupina /Toronto/:



Rusko – USA 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Góly: 12. Urakov, 38. Kaprizov – 5. Keller, 25. White, 32. Terry



Lotyšsko - Kanada 2:10 (0:3, 1:5, 1:2)

Góly: 38. Krastenbergs, 48. Dzierkals – 20., 30., 33. a 43. Raddysh, 11. a 33. Barzal, 12. Roy, 34. Cirelli, 36. McLeod, 59. Gauthier



tabuľka B-skupiny:

1. Kanada 3 3 0 0 0 20:5 9

2. USA 3 3 0 0 0 14:5 9

3. Rusko 3 1 0 0 2 14:9 3

4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 2:10 0

---------------------------------------

5. Lotyšsko 3 0 0 0 3 4:25 0

Montreal/Toronto 30. decembra (TASR) - Trápenie fínskych hokejistov na juniorských MS pokračuje, v noci na piatok si pripísali už tretiu prehru. Obhajcovia titulu podľahli v severskom derby Švédom 1:3 a bez bodu tak figurujú na samom dne tabuľky A-skupiny. Ich postup do štvrťfinále je ohrozený, vedie už len cez víťazstvo v riadnom hracom čase nad Švajčiarmi, ktorí majú na konte dva body, no odohrajú ešte dva zápasy. "Tri korunky" potiahol v Montreale k tretiemu víťazstvu útočník Alexander Nylander, ktorý strelil dva góly a pri ďalšom asistoval.V torontskej B-skupine kráčajú bez straty "kvetinky" naďalej tímy domácej Kanady a USA. Američania zdolali v pútavom súboji Rusko 3:2, čím odsúdili zbornú už len do boja o tretie miesto. O prvé dvojciferné víťazstvo sa postarali Kanaďania, ktorí deklasovali Lotyšsko 10:2. Najvýraznejší podiel na vysokom triumfe mal Taylor Raddysh, ktorý až štyrikrát rozvlnil súperovu sieť. Vyrovnal tak národný rekord, štyri góly v jednom zápase na juniorských MS pred ním strelili v kanadskom drese aj Brayden Schenn, Mario Lemieux a Simon Gagne. Hráči z "kolísky hokeja" sa tak v priamom dueli pobijú s Američanmi o prvé miesto v skupine.