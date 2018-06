TRÁPIA HO VLASY PELE: Havaj bojuje s následky sopečnej erupcie

Havajčania už niekoľko dní nachádzajú na svojom ostrove zhluky dlhých krehkých vlákien vulkanického skla vznikajúceho z lávy zo sopky Kilauea. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 2. júna (TASR) - Havajčania už niekoľko dní nachádzajú na svojom ostrove zhluky dlhých krehkých vlákien vulkanického skla vznikajúceho z lávy zo sopky Kilauea.Tieto vlákna sú špecifickým typom pyroklastického materiálu, ktorý súvisí s činnosťou lávových fontán pri havajských erupciách. Tento materiál sa poryvmi vetra formuje do dlhých a tenkých vláken - s dĺžkou do dvoch metrov a priemerom 0,5 mm. Pripomínajú chumáče vlasov, a preto sa pre ne vžil aj názor vlasy Pele - podľa bohyne ohňa Pele, ktorá podľa miestnych mýtov žije na sopke Kiluae.Tieto tenké vlákna z veľmi tvrdého skla môžu byť pre obyvateľov ostrova nebezpečné - môžu totiž dráždiť oči i kožu. Úrady preto obyvateľom ostrova odporučili chrániť si oči okuliarmi a tvár rúškami.Vlákna môžu ohroziť aj zvieratá, ak sa im tenučké sklenené "vlasy" dostanú s rastlinnou potravou do tráviaceho traktu.Odborníci neodporúčajú ani odstraňovať vlasy Pele zo striech áut alebo z ich skiel, pretože hrozí ich poškodenie.Vulkán, ktorý začal vybuchovať pred takmer mesiacom, sa nachádza na ostrove Havaj - nazývanom tiež Veľký ostrov, pretože je z ôsmich hlavných Havajských ostrovov najväčší.Kilauea je jednou z najaktívnejších sopiek na svete. Jej výbuch v roku 1924 usmrtil jedného človeka. Sopka vtedy 17 dní chrlila do vzduchu skaly, popol a prach.