Trať na Špitálskej ulici dokončia bez plánovanej zastávky

Archívna snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) – Odvráteniu kolapsu v doprave i materiálnym škodám, ktoré by vznikli nedostavaním zmodernizovanej električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave, má predísť jej dokončenie bez plánovanej zastávky viedenského typu. O riešení dnes informovali na tlačovej konferencii predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy.Práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktoré sa v septembri zastavili v dôsledku podnetu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR poukazujúceho na rozpor so zákonom v procese vydávania stavebného povolenia pokračujú v súčasnosti v rámci tzv. zabezpečovacích prác.pripomenul riaditeľ odboru dopravy Úradu BSK Ladislav Csáder.vysvetlil Csáder.Informoval tiež o tom, že v piatok (6.10.) na základe odvolania ministerstva dopravy sa začalo nové stavebné konanie v súvislosti s rekonštrukciou trate.zdôraznil. Kde napokon bude stáť zastávka, je podľa neho predčasné hovoriť.uviedol Csáder.DPB samostatne medzitým informoval, že na úseku trate od Ulice 29. augusta po Kamenné námestie, ktorý by mal byť dokončený do konca tohto týždňa, bude po tomto termíne realizovať rekonštrukciu nástupného ostrovčeka na existujúcej zastávke Mariánska.dodala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Od 16. októbra sa podľa podľa jej slov kompletne vylúči individuálna doprava v úseku od Ulice 29. augusta za križovatku Mickiewiczova – Americké námestie, kde sa začalo s prácami na oprave električkovej trate.uviedla.Predbežný dátum dokončenia celej rekonštrukcie trate je 15. november. Predstavitelia BSK veria, že k tomuto dátumu budú splnené i všetky administratívno-technické náležitosti, aby sa mohol začať skúšobný režim samotnej trate.zdôraznil predseda BSK Pavol Frešo. Upozornil však, že podmienkou je, že nikto zo zainteresovaných strán neurobí krok nad rámec, ktorý by zhatal túto prácu. Verí však, že k tomu nepríde.zopakoval Frešo s tým, že o situácii hovorili so sťažovateľmi.je presvedčený súčasný šéf kraja a opätovný kandidát na predsedu BSK.Rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici dočasne pozastavili po tom, čo podľa rezortu dopravy nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. Podľa BSK bola dôvodom zastavenia prác plánovaná zastávka viedenského typu a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp. výrazne sťaží možnosť vychádzať autami z dvora na ulicu.Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračuje v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti.