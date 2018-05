Traťou do Korytnice bude po desaťročiach jazdiť starobylý vláčik

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ružomberok 31. mája (TASR) – Pri príležitosti osláv 110. výročia prvej jazdy vlaku z Ružomberka do Korytnice, prejde v druhú júnovú sobotu (9. 6.) časťou zachovanej trate historický vláčik. Stane sa tak prvýkrát po desiatkach rokov jeho nečinnosti počas podujatia s názvom Korýtkofest v metropole dolného Liptova.Vláčik bude celý deň jazdiť bezplatne. Prvá jazda bude o 9. hodine z Ružomberka a potom každú hodinu do 16.00 h. „Vláčik bude pozostávať z motorového vozňa Hurvínek s kapacitou 48 miest na sedenie a nákladného vozňa, ktorý je prispôsobený na prepravu bicyklov,“ ozrejmil jeden z aktivistov, vďaka ktorým vlak opäť ožíva, Miroslav Klíma. Nakoľko trať už nie je funkčná po celej trase do Korytnice, jazdy budú možné z hlavnej stanice v Ružomberku po Zápalkáreň na ulici Šoltésovej. Cyklisti túto lokalitu poznajú ako začiatok trasy Cyklokorytničky.Historické výročie oslávia milovníci vlakov, rodiny s deťmi i všetci návštevníci Ružomberka nielen na podujatí Korýtkofest, ale aj sprievodnou akciou pre rodiny S deťmi na kolesách. Podujatie prinesie súťaž výtvarných diel na tému 110. výročie Korytnickej železnice, tvorivé dielne pre deti či jazda cyklistov s pochodňou a vencom na hrob Jozefovi Ormayovi, lekárovi a riaditeľovi kúpeľov v Korytnici. Okrem vystúpenia folklórnej skupiny, ľudovej hudby sa predstaví aj country kapela Korýtko. „Chýbať nebude občerstvenie a možnosť spojiť Korýtkofest aj s turistikou, prechádzkou či cyklotúrou po okolí,“ informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.Sprievodné podujatie S deťmi na kolesách sa uskutoční od 9.30 h do 16.00 h. „Deti po registrácii dostanú štartovné číslo, mapku nenáročnej rovinatej trasy a samy alebo s rodičmi sa môžu pustiť na cestu plnú zábavy,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková. Doprava na podujatie je bezplatne zabezpečená aj z Liptovského Mikuláša - autobusom s vozíkom na bicykle. Po akcii pôjde autobus späť.Jazda historickým vlakom počas podujatia nebude ojedinelá aktivita. "Už 30. júna začína pravidelná letná prevádzka starobylého vláčika. Jazdiť bude počas víkendov a sviatkov až do 2. septembra," povedala Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice. Návštevníci podujatia, ale aj všetci tí, ktorí budú v lete chcieť zažiť jazdu historickým vlakom, môžu využiť prepravu Železničnej spoločnosti Slovensko a prestúpiť v stanici Ružomberok na vlak Korýtko. "Ak si neprinesú so sebou svoje bicykle, tak v požičovni si tieto môžu zapožičať a užiť si príjemný deň v Revúckej doline,“ dodala Šarafínová.Stavba 23,6 kilometra dlhej úzkorozchodnej železnice z Ružomberka do Korytnice na parný pohon dostala zelenú na sklonku roka 1906. O dva roky nato už premával na trase vlak. Jeho posledná jazda sa datuje do roku 1974. Pôvodná železnica prepravovala cestujúcich z obcí Biely Potok, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce do Ružomberka za prácou, na úrady či do nemocnice. Železnica však vozila i kúpeľných hostí do vtedy už svetoznámych kúpeľov v Korytnici.