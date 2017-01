Trenčan Pataky: Hrať pod Šatanom bolo cťou

Na archívnej snímke vľavo slovenský center Boris Sádecký, vpravo jeho spoluhráč v útoku Oliver Pataky, uprostred americký hráč Erik Foley. Foto: TASR Foto: TASR

Poprad 30. januára (TASR) - Vďaka Oliverovi Patakymu mal v Zápase hviezd hokejovej Tipsport ligy zastúpenie aj tím HK Orange 20. Pre mladého trenčianskeho útočníka bola účasť vo výberovom zápase veľkou skúsenosťou, ktorú vníma ako impulz do ďalšej kariéry.Organizátori Zápasu hviezd Tipsport ligy dali priestor aj mladíkom, ktorí sa v aktuálnej sezóne objavili v najvyššej slovenskej súťaži. V nominácii na stretnutie tipsportligovej smotánky figurovali Marek Hecl aj Oliver Pataky, prvý menovaný však napokon nenastúpil. Obaja pôsobili v prvej polovici aktuálnej sezóny v projekte HK Orange 20 a obaja sa po juniorskom šampionáte vrátili do materskej Dukly Trenčín. Hoci v pôvodnej nominácii na Zápas hviezd figuroval aj Hecl, na popradskom ľade sa v poslednú januárovú nedeľu predstavil iba Pataky. "uviedol pre TASR Pataky, ktorý sa o nominácii dozvedel prostredníctvom internetu.Oboch mladíkov, ktorí štartovali aj na nedávnom juniorskom šampionáte, si do tímu vybral Miroslav Šatan. Pataky nastúpil v tíme držiteľa všetkých štyroch slovenských medailí z majstrovstiev sveta s číslom 82 na drese. V zápase zaznamenal dva kanadské body, keď k asistencii pridal aj mimoriadne efektne premenené trestné strieľanie. Jeho nájazdu tlieskal aj manažér Šatan.uznal "Šarkyho" kvality Oliver Pataky.Odchovanec trenčianskeho hokeja sa po MS juniorov v Kanade vrátil do Dukly.priznal Pataky, ktorý by pri výbere študijného odboru na vysokej škole rád zostal pri športe.Podobne ako všetkých v trenčianskom hokeji, aj Olivera Patakyho v piatok 27. januára šokovala správa o náhlom úmrtí trénera a generálneho manažéra Dukly Jána Kobezdu. Juniorský reprezentant patrí k hráčom, ktorí si na neho dobre spomínajú. Pataky bol členom víťazného tímu, ktorý pod vedením Kobezdu získal majstrovský titul v juniorskej extralige." dodal Oliver Pataky.