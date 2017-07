Trenčania môžu separovať kovový odpad, v meste pribudli červené nádoby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 7. júla (TASR) – Od začiatku júla môžu Trenčania separovať kovový odpad bez toho, aby ho museli vyvážať do zberných dvorov. V meste pribudlo 84 kusov 1100-litrových červených nádob na kovový odpad.Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, náklady na zabezpečenie triedeného zberu financuje po dohode s mestom organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. Vývoz triedeného kovového odpadu je zaradený do harmonogramu vývozu triedených zložiek od augusta.doplnila Ságová s tým, že kovový odpad sa ďalej triedi, strihá, láme, lisuje a drví. Doteraz mohli Trenčania separovať kovový odpad iba odvozom do zberných dvorov, prípade ho vyložiť počas jarného a jesenného upratovania.