Trenčanov preveria v príprave aj pražské kluby Sparta a Bohemians

plán letnej prípravy AS Trenčín:



11. jún: začiatok prípravy



17. jún: Hviezdy deťom (plážový volejbal a futbal)



23. jún: Sparta Praha – AS Trenčín (dvojzápas, Praha)



26. jún: Bohemians Praha – AS Trenčín (Praha)



30. jún: AS Trenčín – 1.FC Slovácko (okolie Trenčína)



6. júl: AS Trenčín – Inter Bratislava (Myjava)

Trenčín 4. júna (TASR) - Účastník futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín odohrá v príprave na novú sezónu 2018/2019 päť stretnutí. V rámci nich sa dvakrát stretne aj s pražskou Spartou.Hráči sa budú hlásiť novému trénerovi Ricardovi Monizovi 11. júna. Už o mesiac 12. júla ich čaká prvé predkolo Európskej ligy UEFA 2018/2019. V piatok 22. júna odcestuje mužstvo na sústredenie do Prahy, kde odohrá dvojzápas proti Sparte Praha. Na záver krátkeho sústredenia je na programe stretnutie proti ďalšiemu pražskému tímu Bohemians.V generálke na EL sa AS stretne v piatok 6. júla na myjavskom štadióne s Interom Bratislava. Do nového ročníka FL vstúpia Trenčania v nedeľu 22. júla súbojom proti FC Nitra.