Trenčianski futbalisti proti DAC už aj s Holanďanom van Haarenom

Ilustračná snímka. Foto: Tréner AS Trenčín Martin Ševela (druhý sprava) v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín Foto: Tréner AS Trenčín Martin Ševela (druhý sprava) v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín

Trenčín 28. júla (TASR) - Tréner futbalistov Trenčína Martin Ševela môže v sobotňajšom súboji 2. kola Fortuna ligy proti DAC 1904 Dunajská Streda využiť ďalšieho nového hráča v kabíne AS. Po niekoľkotýždňovej skúške je k dispozícii stredopoliar Ricky van Haaren.Dvadsaťšesťročný holandský tvorca hry má na svojom konte takmer sto ligových štartov v najvyššej holandskej súťaži za Feyenoord, Venlo a Den Haag. Taktiež hral v Rumunsku, Turecku a reprezentácii Holandska do 21 rokov.povedal pre oficiálny klubový web van Haaren.Príchod do AS Trenčín označil za dobré rozhodnutie, hoci naďalej musí potvrdzovať svoje kvality a skúsenosti z predchádzajúcej kariéry.dodal skúsený rodák z Rotterdamu.