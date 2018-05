Trenčianski podnikatelia Janíček a Strelčík žiadajú obnovenie konania

Na archívnej snímke štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 9. mája (TASR) – Trenčianski podnikatelia Ondrej Janíček a Jozef Strelčík žiadajú o obnovu konania v kauze vydierania, za ktorú ich pred 16 rokmi odsúdila terajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, vtedy sudkyňa Monika Jankovská. Odsúdení boli za vydieranie považskobystrického podnikateľa Tibora Jurisu. Tvrdia, že Jurisa podpísal krivú výpoveď. Jankovská sa podľa svojich slov k zločincom nevyjadruje. Avizovala, že sa bude brániť právne.Jurisa novinárov v pondelok (7.5.) na tlačovej konferencii informoval, že proti Janíčkovi a Strelčíkovi vypovedal pod nátlakom polície, aby si zabezpečil status chráneného svedka. Janíček a Strelčík ho podľa vlastných slov nevydierali, vydierala ho mafia, ktorá ho chcela pripraviť o nehnuteľnosť v Považskej Bystrici. Oznámil to polícii.povedal Jurisa. Tvrdí, že takto podpísal aj vyhlásenie, že ho vydieral aj Ľuboš Čongrády, ktorého nikdy nevidel. Ako dodal, po dvoch mesiacoch mu povedali, že nebol zaradený do statusu chráneného svedka. Neskôr mu mala volať Jankovská, aby prišiel vypovedať na súd, v obave o svoj život tam nešiel. Jurisa už 15 rokov žije v zahraničí.Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Janíčka mali záujem Čongrádyovci. Tí ho podľa Janíčka násilím prinútili prepísať bar na nich.doplnil Janíček s tým, že v kauze sa už trikrát neúspešne obrátil na vtedajšieho premiéra Roberta Fica, bývalých ministrov spravodlivosti Tomáša Boreca a Luciu Žitňanskú. O kauze podľa vlastných slov informoval nedávno aj súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála.reagovala štátna tajomníčka Jankovská.