Trenčianski poslanci neschválili zmenu vylepšujúcu parkovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. februára (TASR) – Trenčianske mestské zastupiteľstvo na svojom stredajšom (8. 2.) zasadnutí neschválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta. Podľa primátora Richarda Rybníčka tak poslanci odmietli vylepšenie podmienok parkovania pre obyvateľov mesta.Nový systém parkovania vstúpi do platnosti 15. marca plošne na celom území mesta, ktoré je rozdelené do niekoľkých parkovacích pásiem. Podľa poslanca Vladimíra Porubana mesto ešte nie je pripravené na takúto radikálnu zmenu, spolu so skupinou poslancov navrhujú, aby sa nový systém parkovania najskôr odskúšal v dvoch pásmach v centre mesta (A a B) a až následne sa zaviedol pre celé mesto.„Nemyslím si, že sme nachystaní na to, aby to prebehlo hladko a aby túto závažnú zmenu občania zobrali dobre. Ak to pustíme v celom meste a nebude to fungovať, tak ten dosah na občanov bude ďaleko väčší, ako keby sme to spustili len v centrálnej zóne. Na centrálnej zóne si odskúšame, čo to s občanmi spraví, ako rýchlo si vybavia parkovacie karty. Predstavme si, že ak by sme spustili všetkých osem zón, do klientskeho centra si príde kúpiť parkovacie karty 20.000 ľudí. Urobme ten prvý krok menší, nech cítime, že ten ľad pod tými nohami je pevný,“ priblížil Poruban.Rybníček je z výsledku hlasovania rozčarovaný. Zmeny mali podľa neho priniesť vylepšenie podmienok, ktoré vzišli z pripomienok aj tých poslancov, ktorí VZN nepodporili. „Ja tomu nerozumiem. Ešte aj tí poslanci, ktorí sedeli v komisii a odhlasovali, že to tak má byť, na zastupiteľstve sa rozhodli VZN nepodporiť. Potvrdilo mi to len jednu vec, že skupina poslancov, ktorí to urobili, robia politiku. To nemá s pomocou občanom nič spoločné,“ zdôraznil primátor.Kľúčovou zmenou VZN podľa neho bolo, že rezidenti z hraničných pásiem mohli na jednu parkovaciu kartu parkovať v oboch susedných pásmach. Zmena VZN tiež riešila používanie kariet, dopravných riešení vo vnútroblokoch a ďalších detailov, ktoré by obyvateľom pomohli. „Rozumné návrhy, ktoré sami navrhli a sami podporili, si sami neschválili. To už je schizofrénia,“ zdôraznil Rybníček.Podľa poslanca z Občianskeho klubu v mestskom zastupiteľstve Richarda Ščepku sa postoj klubu k parkovaniu nezmenil. „My sme od začiatku deklarovali spustenie zóny A a B v centre mesta a následne, ak úrad a jeho odborní pracovníci získajú nejaké know–how, až potom spustiť ďalšie zóny. Sme otvorení diskusii, otázkou je, aké prídu návrhy. Naše stanovisko je jasné, chceme spustenie parkovania v prvej fáze v zónach A a B,“ doplnil Ščepko.Rybníček podľa vlastných slov situáciu vyhodnotí a vzhľadom na to, že ide o pomoc občanom, zvolá koncom februára mimoriadne mestské zastupiteľstvo a VZN predloží poslancom na schválenie opäť.