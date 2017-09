Trenčianski poslanci zablokovali rekonštrukciu Art Kina Metro

Na archívnej snímke primátor Trenčína Richard Rybníček. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 21. septembra (TASR) – Mestu Trenčín sa nepodarilo predať svoj majetkový podiel v historickej budove v centre Trenčína, kde sídli aj Art Kino Metro. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom stredajšom (20. 9.) zasadnutí návrh na predaj mestského podielu súkromnému investorovi neschválili.Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka získala jedna z najvýznamnejších budov v meste investora, ktorý ju chce zrekonštruovať do pôvodného historického stavu.skonštatoval Rybníček s tým, že investor by sa zmluvne zaviazal s prevádzkovateľom kina, že svojmu účelu bude po rekonštrukcii slúžiť najbližších desať rokov.Ako dodal, v kine dnes vlhnú steny a potrebuje rekonštrukciu. Investor avizoval, že na ňu vynaloží 500.000 eur.doplnil trenčiansky primátor.Podľa poslanca Richarda Ščepka nebola o takej dôležitej veci žiadna spoločenská diskusia. Prešlo to len finančnou komisiou, aj to bez schválenia, a materiál sa podľa neho neobjavil ani na výbore mestskej časti Stred.doplnil Ščepko. Očakáva, že diskusiu o kine nebudú viesť iba politici, ale odborná umelecká obec. Tá by podľa neho mala vygenerovať argumenty, ktoré budú zohľadňovať spoločenský prínos aj možné ekonomické riziká.Podľa Rybníčka na zasadnutí zastupiteľstva zvíťazili emócie nad rozumným riešením.uzavrel Rybníček.