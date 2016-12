Trenčiansky hrad bude mať druhý vchod od lesoparku Brezina

Trenčiansky hrad Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 29. decembra (TASR) – Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a vytvorenie druhého prístupu z lesoparku Brezina by mal byť najväčšou investičnou akciou na hrade za posledných niekoľko desaťročí. Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska by sa s prácami malo začať už v budúcom roku.priblížil Martinisko.Ako dodal, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce hrad čo najviac zatraktívniť. Podľa neho stále nie je sprístupnená asi štvrtina objektu. V rámci sprístupnenia hradu z južnej strany bude premávať aj turistický vláčik cez lesopark Brezina. Vznikne druhý prístup do hradu, čo je dôležité, pretože terajší jediný je do strmého kopca, čo niektorých návštevníkov odrádza. Problémom je tiež parkovanie v centre mesta.Podľa vedúcej oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Veroniky Rezákovej je financovanie projektu plánované prostredníctvom Operačného programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020. TSK je vedúcim partnerom, hlavným cezhraničným partnerom je mesto Bučovice v Juhomoravskom kraji, projektovým partnerom je mesto Trenčín. Mesto v rámci projektu zrekonštruuje prístupovú cestu k južnému opevneniu cez Brezinu, dôjde aj k investíciám v Čerešňovom sade (poznávací chodník, mobiliár).uviedla Rezáková.Rozpočet projektu za všetkých partnerov je vo výške takmer tri milióny eur, z toho rozpočet TSK predstavuje takmer 1,46 milióna eur. Spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu je pre TSK vo výške 72.873 eur. Vzhľadom na špecifiká obnovy národnej kultúrnej pamiatky TSK ako jej vlastník počíta aj s neoprávnenými výdavkami, ktoré nie je možné pri príprave projektu predvídať a bude ich potrebné uhradiť z vlastných zdrojov.