Trenčín bude opäť centrom módy, po desaťročí sa vráti známy veľtrh

Na archívnej snímke zľava módny návrhár Boris Hanečka, koordinátorka projektu Daniela Lelkes a organizátorka projektu Jana Jankovičová počas tlačovej konferencie organizačného tímu veľtrhu Trenčín mesto módy v Bratislave 4. apríla 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Trenčín 21. septembra (TASR) - Jeden z najznámejších veľtrhov v bývalom Československu Trenčín Mesto Módy (TMM) sa po takmer desiatich rokoch vracia. V piatok a sobotu (22. – 23. 9.) chce na trenčianskom výstavisku Expo Center nadviazať na slávnu tradíciu a odprezentovať verejnosti to najkvalitnejšie, čo v oblasti módy ponúka domáci a český trh.História veľtrhu siaha do roku 1963. Vtedy sa veľtrh organizoval pod názvom Výstava výrobkov trenčianskeho textilného a odevného priemyslu a prezentovali sa tu len dve spoločnosti, firmy - Merina Trenčín a Odevné závody Trenčín. Postupom rokov sa veľtrh stal na Slovensku fenoménom s bohatou návštevnosťou a stovkami vystavovateľov. Veľtrh prežil i zmenu režimu, no v roku 2008 definitívne zanikol. Obnoviť sa ho rozhodla Trenčanka Jana Jankovičová, podnikateľka a riaditeľka módnej agentúry Ibismóda.spomína Jankovičová, súčasná riaditeľka veľtrhu.Návštevníci sa môžu tešiť na prezentácie vychytených značiek, uznávaných módnych návrhárov, ale i malovýrobcov či šikovných hand-made tvorcov. Pripravený je bohatý sprievodný program. Spomienky na časy minulé boli rovnako silným dôvodom, prečo sa pridala do organizovania veľtrhu Trenčín Mesto Módy i známa manažérka a tlmočníčka Daniela Lelkes.myslí si Lelkes.Úlohu ambasádorky sa rozhodla prijať herečka Karin Haydu.doplnila Haydu.